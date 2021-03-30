متحدث الحكومة: نستقبل غدا أكبر كمية من لقاحات استرازينكا المضادة لكورونا

كتب أحمد عبد الرحمن

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن وزارة الصحة ستستقبل 850 ألف من جرعات لقاح استرازينكا ضد فيروس كورونا، موضحًا أنها أكبر كمية ستصل إلى مصر في رحلة واحدة.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه باستقبال هذه العبوات سيكون استكملنا استقبال الـ4.5 مليون جرعة من التحالف الدولي للقاحات، مناشدًا كبار السن وأصحاب الأمراض بالتسجيل للحصول على جرعات لقاح كورونا، إذ أنه إلى الآن هناك أعداد بسيطة من المواطنين سجلوا للحصول على اللقاح.

وشدد المستشار نادر سعد على أن وزيرة الصحة تنبه من وجود أعراض جديدة لفيروس كورونا تظهر على الجلد والتهابات في العينين.