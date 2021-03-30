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متحدث الحكومة: غلق أى مسجد تزيد فيه مخالفة الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا

الثلاثاء، 30 مارس 2021 11:30 م
متحدث الحكومة: غلق أى مسجد تزيد فيه مخالفة الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا صلاة التراويح - أرشيفية
ماجد تمراز

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أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم الحكومة، أن النشاط الرياضي الخاص بالمحترفين له ظروف معينة، يختلف بشكل كبير عن الأنشطة الرياضية الأخرى مثل الدورات الرمضانية، خاصة وأن البطولات الرسمية يكون لها استعدادات وإجراءات احترازية هامة ويتم العمل بها وهنا يأتي الاختلاف، مشيرًا إلى أنه سيتم غلق المسجد الذي ستزيد فيه مخالفات الإجراءات الاحترازية.
 
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر": "فيما يخلص الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لا يوجد شيء كبير على الإغلاق أو الاستثناءات، وسيكون هناك تشديد من كل الوزارات المعنية بشأن تطبيق الإجراءات، وسينطبق الأمر على الصلوات في المساجد وبالتحديد في صلاة التراويح".
 
وتابع: "في المساجد الكبرى ستتواجد سلطات إنفاذ القانون لتحصيل غرامات الكمامات بشكل فوري، والمسجد الذي ستزيد فيه المخالفات سيتم غلقه احترازيًا".

الحكومة

رئاسة الوزراء

نادر سعد

كورونا

اجراءات الوقاية من كورونا

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