اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 مارس 2021 01:27 ص
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كوريا الجنوبية تتعرض لأسوأ عاصفة ترابية منذ 10 سنوات

الثلاثاء، 30 مارس 2021 12:00 ص
كوريا الجنوبية تتعرض لأسوأ عاصفة ترابية منذ 10 سنوات عاصفة ترابية
سول (أ ش أ)

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 اجتاحت عاصفة ترابية معظم أنحاء كوريا الجنوبية، ووصفتها إدارة الأرصاد الجوية في العاصمة سول، بأسوأ عاصفة ترابية تشهدها البلاد منذ عقد من الزمن.

وأوضحت إدارة الأرصاد الجوية -وفقا لبيان أوردته وكالة أنباء /يونهاب/ على نشرتها الإنجليزية اليوم الإثنين- أن العاصفة الترابية قادمة من شمال الصين ومنغوليا، وتحركت جنوبا بسبب الرياح الشمالية الغربية.

كما أصدرت تحذيرًا من الغبار الأصفر في العاصمة سول، وحذرت المواطنين الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي أو القلب والأوعية الدموية والأطفال وغيرهم من الأشخاص المعرضين للخطر الامتناع عن الخروج في الهواء الطلق.

 

 

 


كوريا الجنوبية

سول

عاصفة ترابية

أرصاد

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