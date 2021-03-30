اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 مارس 2021 05:19 م
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كشف غموض مقتل عامل بطلق نارى فى مركز قوص بقنا

الثلاثاء، 30 مارس 2021 04:16 م
كشف غموض مقتل عامل بطلق نارى فى مركز قوص بقنا جثة - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الثلاثاء، من كشف غموض مقتل عامل بطلق نارى بقرية المفرجية بمركز قوص فى قنا، وكان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا، من العميد جمال سالمان، مأمور مركز شرطة قوص، يفيد إصابة شخص 42 عاما، بطلق خرطوش، بقرية المفرجية بقوص، وتوفى أثناء تلقيه العلاج.

 

وكشفت التحريات، برئاسة العقيد محمد جمال، مفتش المباحث، والرائد محمد الملقب، رئيس مباحث قوص، والنقيب عبد الرحيم السمان، معاون المباحث، أن مرتكب الواقعة أطلق النيران على المجنى عليه بسبب خلافات مادية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


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