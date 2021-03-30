عميد هندسة القاهرة: إعلان نتائج الترم الأول لطلاب الدراسات العليا خلال أسبوعين

كتب ــ محمد صبحى

أكد الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، أن الكلية انتهت من إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول بالنسبة لطلاب برامج الساعات المعتمدة، وذلك عقب أيام قليلة من الانتهاء من ماراثون الامتحانات، لافتا إلى انتظام الدراسة بالفصل الدراسى الثانى بالنسبة لطلاب الكلية.

وأضاف الدكتور حسام عبد الفتاح فى تصريح لـ" اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتم إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول بالنسبة لطلاب نظام الفصلين الدراسيين وطلاب الدراسات العليا خلال أسبوعين على أقصى تقدير، وذلك بعد الانتهاء من أعمال رصد النتائج والتجميع بالكنترولات.

وأشار عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إلى انتظام الدراسة بالفصل الدراسى الثانى بالكلية ، مع تطبيق منظومة التعليم الهجين والتي تمزج بين التعليم الالكترونى عن بعد والتعليم أون لاين وذلك بمنصة الجامعة التعليمية بلاك بورد .

جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، نجحت في إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول إلكترونيًا لطلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا في 8 كليات وهي الإعلام، والهندسة، والاقتصاد والعلوم السياسية، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والتخطيط الإقليمي والعمراني، والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، حيث أدى الامتحانات إلكترونيًا 3338 طالبا وطالبة في كلية الإعلام، و11421 في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، و 124 طالبا وطالبة في كلية الهندسة، و 25424 طالبا وطالبة في كلية العلاج الطبيعي، و 4622 طالبا وطالبة في كلية التخطيط الإقليمي والعمراني.