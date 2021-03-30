اليوم السابع
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ضوابط العقوبة على مخالفات الكهرباء بعد ضبط 3132 قضية سرقة تيار خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 30 مارس 2021 04:00 ص
ضوابط العقوبة على مخالفات الكهرباء بعد ضبط 3132 قضية سرقة تيار خلال 24 ساعة سرقة الكهرباء ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في ضبط 3132 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وذلك خلال 24 ساعة، في حملات أمنية مكبرة على مستوى الجمهورية.

يذكر أنه:

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

2- فى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3- وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه و تنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.

-بالنسبة لطريقة حساب الاستهلاك لسارقى التيار تكون كالأتي:

1- غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهر".

2- غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".

 

 


سرقة الكهرباء

جرائم سرقة الكهرباء

عقوبة سرقة الكهرباء

الداخلية

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