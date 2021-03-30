ضبط أسلحة نارية ومخالفات مرورية وتموينية فى حملة أمنية بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، من شن حملة أمنية مكبرة لضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة و تنفيذ الأحكام، بجانب الحملات المرورية والتموينية على الأسواق، وأسفرت نتائج تلك الحملات عن ضبط 5 متهمين وبحوزتهم 5 أسلحة نارية وكمية من البانجو تزن 4 كيلو جرام.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 706 حكماً، على النحو التالى: 132 حكم حبس جزئي و27 حكم حبس مستأنف و376 أحكام غرامات و168 أحكام المخالفات.

وفي مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 26 قضية تموينية، على النحو التالى: قضية سلع مهربة جمركياً، و5 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و2 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمى، و3 قضايا استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، و7 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و8 قضايا عدم حمل شهادة صحية.

وفي مجال ضبط القضايا المرورية، تم ضبط 570 مخالفة مرورية علي النحو التالى: التصالح الفوري في 105 مخالفة، وتحرير 114 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 99 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 118 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 122 مخالفة متنوعة، وتم ضبط 6 توك توك حجز إدارى.

وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان ـــ دائرة مركز شرطة أسوان أسفر الفحص عن ضبط 6 حالات إيجابية لتعاطي مخدر "حشيش وبانجو وأفيون وأقراص مخدرة".