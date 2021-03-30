وأشار تقرير صادر عن مؤسسة Rystad Energy المتخصصة فى بيانات الطاقة إن اثنين على الأقل من كل 10 عمال نفط على مستوى العالم فى مجال الحفر والدعم التشغيلى والصيانة يمكن استبدالهما بالروبوتات على مدى العقد المقبل.

وقد يؤدى ذلك إلى استبدال ما يقرب من 100 ألف من إجمالى الوظائف الولايات المتحدة.