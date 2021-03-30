سفير البيرو بالقاهرة يعرب عن رغبته بفتح خطوط طيران مباشرة بين مصر وأمريكا اللاتينية

اﻹسكندرية - جاكلين منير

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، الدكتور بول باريدس بورتييا سفير جمهورية البيرو بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات بين الجانبين على كافة الأصعدة، جاء ذلك بحضور السفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا الجنوبية.

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها اليوم، أنه فى البداية؛ رحب المحافظ بسفير جمهورية البيرو على أرض الإسكندرية، وأكد أننا نعمل على تعزيز التعاون بين الجانبين على كافة المستويات، لاسيما فى المجال الثقافى والمجال السياحى، لافتا إلى أنه يجب التركيز على العلاقات الثقافية بين الجانبين، وخاصة أن الجانب الثقافى أحد أهم الجوانب التى تقرب الشعوب لبعضها البعض، وأكد استعداد المحافظة لتقديم الدعم الكامل لتعزيز تلك العلاقات بين الجانبين.

هذا وقد أشار السفير أشرف منير، أن هناك علاقات قوية مشتركة بين مصر وأغلب دول أمريكا اللاتينية، والتى بدأت منذ أكثر من 70 عاما، لافتا أن هناك العديد من عوامل التشابه بين الشعب المصرى وشعوب دول أمريكا اللاتينية وخاصة فى الظروف الحياتية والثقافية، وكأنهم روح واحدة وفكر واحد ومن منبع واحد، كما أن هناك العديد من أوجه التشابه بين الحضارة الفرعونية وحضارة الانكا، لافتا إلى أن وزارة الخارجية المصرية تعمل بجد لتعميق العلاقات فى جميع المجالات مع جميع دول أمريكا اللاتينية.

من جانبه، شكر السفير المحافظ على حفاوة الاستقبال، معرباً عن رغبته فى زيادة توطيد العلاقات بين الجانبين من خلال فتح خطوط طيران مباشرة بين جمهورية مصر العربية ودول أمريكا اللاتينية ، مضيفا إلى أن الإسكندرية من أهم المحافظات ولها طابع خاص.

وأكد على اهتمامه بدفع وتنمية العلاقات بين مصر والبيرو فى كافة المجالات، مرحبا بزيادة التعاون المثمر مع محافظة الإسكندرية على كافة الأصعدة.



لقاء محافظ الاسكندرية وسفير جمهورية البيرو ونائب مساعد وزير الخارجية



محافظ الاسكندرية وسفير جمهورية البيرو