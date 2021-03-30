رئيس "النواب": وزير الدولة للإعلام يماطل ويتحجج لعدم الحضور ويضيع وقت المجلس

كتب عبد اللطيف صبح

أكد المستشار دكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام ، يتحجج ويماطل ويضيع وقت المجلس دون احترام وتقدير منه لسلطات المجلس وتعطيله عن ممارسة دوره الرقابى المنصوص عليه دستوريا، لافتا إلى أن المجلس سبق وأن أدرج تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار، بشأن ما ورد ببيان وزير الدولة للإعلام، والذى ألقاه أمام المجلس عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة فى شأن الإعلام، على جدول أعمال الجلسة العامة من قبل.

وأضاف أنه قد ورد كتاب من وزير الدولة للإعلام بتاريخ 13 فبراير يطلب فيه إرجاء نظر التقرير لمدة أسبوعين لتمكينه من إعداد رد على ما جاء بالتقرير، وبناءً على التماسه تم منحه مهلة لمدة شهر ونصف وليس أسبوعين فقط، وتم إدراج التقرير مرة أخرى بملحق جلسة اليوم وتم إبلاغه بالحضور من خلال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إلا أنه قد ورد اعتذار ثان من الوزير عن حضور جلسة اليوم، قائلا: "الأمر الذى تستشعر معه هيئة مكتب المجلس أن هناك تحجج ومماطلة ومضيعة للوقت من جانب الوزير دون احترام وتقدير منه لسلطات المجلس وتعطيله عن ممارسة دوره الرقابى المنصوص عليه دستوريا".

وبناءً عليه ارتأى للمجلس أن عدم حضوره أكثر من مرة دون عذر مقبول به مساس لهيبة مجلس النواب وكرامته، لافتا إلى أنه بالأمس تقدم النائب نادر مصطفى باستجواب موجه لوزير الدولة للإعلام لمحاسبته عن التقصير والفشل فى إدارة مهام منصبه المكلف به واستمرار ارتكابه لمخالفات مالية وإدارية بالشركة المصرية للإنتاج الإعلامى، وقد عُرض الاستجواب على مكتب المجلس وبدراسته ومذكرته الشارحة تبين للمجلس أنه مستوفى للاشتراطات اللائحية المقررة وبناءً عليه تم إدراجه على جدول أعمال جلسة اليوم، وتم إبلاغ وزير الدولة للإعلام صباح اليوم بالاستجواب، وكذلك تم إبلاغ وزير الدولة لشئون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد.