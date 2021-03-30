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حزب الأمة السودانى: الفترة الأخيرة شهدت تطورا كبيرا فى العلاقات بين القاهرة والخرطوم

الثلاثاء، 30 مارس 2021 09:00 م
حزب الأمة السودانى: الفترة الأخيرة شهدت تطورا كبيرا فى العلاقات بين القاهرة والخرطوم مصر والسودان
كتب أحمد عرفة

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أكد الفريق صديق محمد إسماعيل نائب رئيس حزب الأمة القومى السودانى، أن العلاقات التي تربط بين مصر والسودان قوية ومتينة، موضحا أن الفترة الأخيرة شهدت تطور كبير جدا فى الاتجاه الإيجابى سواء بمجال تعزيز العلاقات بين الشعبين أو العلاقات بين الحكومات فى البلدين.

 

وأضاف نائب رئيس حزب الأمة القومى السودانى، فى تصريحات لبرنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الدولة المصرية تقف بجانب السودان، وهناك جوانب مشرفة فى دعم الثورة السودانية وصناعة السلام وتجاوز الأزمات التى مرت بها السودان خلال الفترة الماضية.

 

ولفت نائب رئيس حزب الأمة القومى السودانى إلى أن كل هذه المواقف تؤكد متانة العلاقات بين مصر والسودان، حيث إن هناك ارتباط كبير بين الشعبين المصرى والسودانى وتاريخ مشترك، وهناك قضايا مشتركة عديدة تجمع البلدين وهو ما يفسر التعاون الوثيق بين القاهرة والخرطوم.


مصر

السودان

الخرطوم

صديق محمد إسماعيل

ايه عبد الرحمن

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