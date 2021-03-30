حريق يلتهم 120 ألف بالة قش بمركز تجميع بقرية دسوق فى كفر الشيخ

كفر الشيخ محمد سليمان

اندلع حريق فى 120 ألف بالة قش، بمركز تجميع قش الأرز بأرض زراعية بقرية شباس الشهداء، التابعة لمركز دسوق فى كفر الشيخ، دون أن يسفر عن إصابات، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء تابعة لوحدة الحماية المدنية بدسوق، وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة للسيطرة على الحريق.

وتوجه اللواء عمرو بريك، مساعد مدير أمن كفر الشيخ لفرقة دسوق وفوه ومطوبس، والعميد أيمن البكرى، مأمور مركز دسوق، والرائد أحمد أبو عريضة، رئيس مباحث مركز دسوق، وبالفحص تبين أن أكوام القش التى شب الحريق فيها ملك "ع.ا.ف"، وعددها حوالى 120 ألف بالة قش، ولم يتبين بعد أسباب نشوب الحريق، وجارى التعامل مع إخماد الأدخنة بواسطة سيارات الإطفاء والأهالى.