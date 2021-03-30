تنفيذ 1265 حكما قضائيا وضبط 34 قطعة سلاح بحملة أمنية فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج، حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر، وتجار المواد المخدرة والمتعاطين لها بدائرة المراكز والأقسام بإجمالى 34 قطعة سلاح متنوعة، وتم تنفيذ 1265 حكما قضائيا متنوعا تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

أشرف على الحملة اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، وترأسها اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية وأشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمسطحات، ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

وتمكنت حملة اليوم في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة 3 بندقية آلية عيار 7.62 ×39، و7 بندقية خرطوش عيار 12 ،وفرد روسي محلي الصنع وعدد "1" طلقة من ذات العيار، وفرد خرطوش عيار 12 محلي الصنع، وطلقة من ذات العيار، بإجمالى 34 قطعة سلاح متنوعة.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط " 12 " قطعة لمادة الحشيش المخدر يزنوا 35 جرام ومبلغ 730 جنيهاً وهاتف محمول حيازة عامل ومقيم قسم ثان سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وضبط " 32 " لفافة لمسحوق الهيروين المخدر يزنوا 150 جراما ومبلغ 260 جنيهاً وهاتف محمول حيازة عامل ومقيم مركز أخميم وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

كما تم ضبط " 21 " لفافة لمادة الشابو المخدر يزنوا 44 جراما ومبلغ 450 جنيهاً وهاتف محمول حيازة عامل 22 سنة، ومقيم مركز سوهاج وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وضبط قطعة لمادة الحشيش المخدر تزن 2 جرام حيازة عامل، ومقيم قسم جرجا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي، و"7" قطع لمادة الحشيش المخدر يزنوا 10 جرامات حيازة عامل ومقيم بندر المنشاة، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي 0

وأنهت الحملة أعمالها في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ " 1265 " حكم، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية 462 مخالفة مرورية، فـي مجال التموين تم ضبط 12 قضية تموينية و" 3 " قضية إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، وقضيتى إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن ، و" 7 " قضية عدم الإعلان عن الأسعار، وفي مجال ضبط قضايا البيئة والمسطحات تم ضبط" 5 " قضايا بيئة، وجـاري الاستمرار فـي القيـام بحملات مماثلة.