تنفيذ مشروعات جديدة على أرض شمال سيناء .. تعرف عليها

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت محافظة شمال سيناء خلال الفترة الأخيرة ، تنفيذ عددا من المشروعات الخدمية المهمة فى كل المجالات، وأعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء فى بيان له، اليوم، الثلاثاء، أن أهم المشروعات هو تطوير شبكة مياه العريش بتكلفة 866 مليون جنيه، وإنشاء 8 محطات لتحلية المياه برفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد ووسط سيناء بتكلفة 565 مليون جنيه ، بجانب تنفيذ 12 مشروعًا فى قطاع المياه والشرب الصحى بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية بقيمة 50 مليون دولار.

وأضاف محافظ شمال سيناء، أنه تم تنفيذ مشروعات فى قطاع الصحة بقيمة 605 ملايين جنيه ، من بينها تطوير مستشفيات العريش العام ورفح المركزى وبئر العبد المركزى ونخل المركزى وإنشاء مخزن للأدوية بمديرية الصحة بالعريش وعدد من الوحدات الصحية المطورة .

وقال محافظ شمال سيناء، أنه تم فى نطاق مركزى الحسنة ونخل بمناطق وسط سيناء إنشاء11 تجمعًا تنمويًا متكاملا.