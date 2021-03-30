تفاصيل اعتداء زوج على زوجته بسبب خلافات بينها وبين أسرته فى الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

إسراء عماد الحبشة، فتاة تبلغ من العمر 18 عاما اعتدى عليها زوجها بالضرب والطعن بسلاح أبيض، بسبب خلافات بينها وبين أسرته.

التقى "اليوم السابع" بأسرة الفتاة لمعرفة تفاصيل الواقعة، وقالت والدة الفتاة إسراء: إنها تزوجت منذ عامين فى شقة إيجار حديث، وبعد الزواج بدأت المشاكل بينهما بسبب والدته ورغبته فى السكن بجوارها.

وأضافت أن زوج نجلتها يعمل سائق تاكسى ووالدته هى التى اشترت له التاكسى لكى يصرف على نفسه وكانت دائمة التهديد له كى يطلق زوجته لعدم رغبتها فى هذه الزيجة، حتى ارتبط شقيقه الأصغر بفتاة وأصبح الخلاف بين نجلاها وخطيبة شقيقه ووالدته شبه يومية واحتد الخلاف بينهم حتى وصل إلى الاعتداء بالأيدى وتراشق الألفاظ.

واستكملت الحديث دنيا عماد شقيقة المجنى عليها، أنها يوم الواقعة كانت موجودة عند والدته وطلبها بالخروج لكى يحلوا الخلافات بعيدا عن أسرته، وفوجئت باعتداء زوجها عليها بالسلاح الأبيض، ما سبب لها إغماء.

وتمكنت مباحث قسم شرطة أول المنتزه من ضبط المتهم وإحالته للنيابة وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات فى المحضر رقم 1525 لسنة 2021 وأمرت نيابة المنتزه باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة واستجواب الزوجة بعد تعافيها واستطاعتها الكلام.