تعرف على مرض العندليب الأسمر الذى تسبب فى وفاته

كتبت هند عادل

تحل، اليوم، ذكرى وفاة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ بعد صراعه الطويل مع تليف الكبد الذى أصابه كمضاعفات لـ البلهارسيا، وتليف الكبد هو نتيجة متأخرة لمرض الكبد ومضاعفاته، وقد لا تظهر على المريض أعراض فى المراحل الأولى من المرض لكنه يسبب تندب وعقيدات فى جميع أنحاء الكبد، ويقدم التقرير التالى معلومات عن هذا المرض الذى أودى بحياه العندليب فى الـ47 من عمره وفقا لما ذكره موقع كليفيلاند كلينك الأمريكى.

ما هو تليف الكبد؟

تشمع الكبد هو مرض كبدى فى مرحلة متأخرة يتم فيه استبدال أنسجة الكبد السليمة بنسيج ندبى ويتلف الكبد بشكل دائم تمنع الأنسجة الندبية الكبد من العمل بشكل صحيح، تتسبب العديد من أمراض الكبد وحالاته فى إصابة خلايا الكبد السليمة، ما يؤدى إلى موت الخلايا والتهاباتها يتبع ذلك إصلاح الخلايا وأخيراً تندب الأنسجة نتيجة لعملية الإصلاح.

يمنع النسيج الندبى تدفق الدم عبر الكبد ويبطئ من قدرة الكبد على معالجة العناصر الغذائية والهرمونات والأدوية والسموم الطبيعية، كما أنه يقلل من إنتاج البروتينات والمواد الأخرى التى يصنعها الكبد، ويؤدى تليف الكبد فى النهاية إلى منع الكبد من العمل بشكل صحيح، ويعتبر تليف الكبد فى مراحله المتأخرة مهددًا للحياة.

من الذى يصاب بتليف الكبد ومن هو الأكثر عرضة للخطر؟

تزداد احتمالية الإصابة بتليف الكبد إذا كان الشخص لديه بعض المشاكل مثل:

التهاب الكبد الفيروسى.

مصاب بداء السكرى.

يعان من السمنة المفرطة.

حقن الأدوية باستخدام الإبر المشتركة.

لديه تاريخ من أمراض الكبد.

هل تليف الكبد سرطان؟

تليف الكبد ليس سرطانًا ومع ذلك، فإن معظم المصابين بسرطان الكبد يعانون من تليف الكبد، وإذا كان المريض مصابًا بتليف الكبد فيزيد خطر إصابته بسرطان الكبد، وإذا كان مصابًا بالتهاب الكبد B أو التهاب الكبد C فهو أيضا فى خطر متزايد للإصابة بسرطان الكبد لأن هذه الأمراض غالبًا ما تؤدى إلى تليف الكبد، ويمكن أن يؤدى أى سبب من أسباب الإصابة بأمراض الكبد إلى تليف الكبد، ما يزيد من فرص الإصابة بسرطان الكبد.

هل تليف الكبد مرض وراثى؟

تليف الكبد بحد ذاته ليس مرضًا وراثيًا ينتقل من الوالدين إلى الطفل، ومع ذلك فإن بعض الأمراض التي يمكن أن تسبب تلف الكبد الذي يؤدي إلى تليف الكبد أمراض وراثية.

هل تليف الكبد قاتل؟

لا يعني تشخيص تليف الكبد أن المريض لديه حالة قاتلة على الفور، ومع ذلك مع استمرار تليف الكبد يحدث المزيد من التندب وتستمر وظائف الكبد في التدهور وفي النهاية قد يتحول فشل الكبد إلى حالة مهددة للحياة.

ما أعراض تليف الكبد؟

تعتمد أعراض تليف الكبد على مرحلة المرض، ففي المراحل الأولى قد لا تظهر على المريض أى أعراض، وأما إذا كان لديه أعراض فبعضها عام ويمكن بسهولة الخلط بينه وبين أعراض العديد من الأمراض.

تشمل أعراض وعلامات تليف الكبد المبكرة ما يلي:

فقدان الشهية

الشعور بالضعف أو التعب

الغثيان

الحمى

فقدان الوزن غير المتوقع

مع تدهور وظائف الكبد ، تظهر أعراض أخرى أكثر شيوعًا لتليف الكبد بما في ذلك:

سهولة حدوث الكدمات والنزيف

لون أصفر على البشرة أو بياض العين (اليرقان)

حكة في الجلد

تورم (وذمة) في الساق والقدم والكاحل

تراكم السوائل في البطن

لون البول بني أو برتقالى

براز فاتح اللون

الارتباك وصعوبة التفكير وفقدان الذاكرة وتغيرات الشخصية

دم فى البراز

احمرار فى راحة اليد

أوعية دموية تشبه العنكبوت تحيط ببقع حمراء صغيرة على الجلد.