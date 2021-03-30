تعرف على أهم التوصيات الفنية لمزارعى البصل خلال شهر أبريل

كتبت أسماء نصار

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر أبريل.

وتمثلت التوصيات التى أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية فى عدد من النصائح.



بالنسبة للبصل الفتيل بالوجه القبلى

1- الاستمرار فى حصاد الحقول التى وصل نسبة النضج والرقاد فيها 50% .

2-القيام بعملية التسميط لمدة 15 -21 يوم.

3-اجراء تقطيع العروش و تهذيب الجذور .

4- الفرز والتدريج والتعبئة .

أما بالنسبة لبصل الفتيل بالوجه البحرى :

1-الاستمرار فى نقاوة الحشائش.

2- اجراء الرش الدورى الوقائى بالمبيدات الموصى بها والتركيز على مبيدات مقاومة البياض الزغبى واللطعة الأرجوانية وكذلك حشرة التربس.

3- وقف عمليات الرى قبل الحصاد بثلاث اسابيع .



أما بالنسبة لإنتاج البصيلات بالوجه القبلى: 1 -الاستمرار فى نقاوة الحشائش.

2- اجراء الرش الدورى والوقائى ضد حشرة التربس والبياض الزغبى واللطعة الأرجوانية.

3- انتظام عملية الرى.



إنتاج بذور البصل ( البصل الروس) 1- اجراء الرش الوفائى ضد البياض الزغبى واللطعة الأرجوانية

2- منع الرش بالمبيدات الحشرية حتى لا يؤثر على الحشرات الملقحة

3- اجراء عملية الرى بانتظام ويراعى عدم حدوث تعطيش

4- وضع 5 خلايا نحل لكل فدان حتى تساعد فى عملية التلقيح.