تحويل 29 "خرابة" لأماكن صديقة للبيئة وتركيب 3 آلاف كشاف ليد ببورسعيد

بورسعيد – محمد عزام

أكد الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد، إن حي المناخ هو حي شعبي ويصنف من أقدم أحياء محافظة بورسعيد، ويعمل معظم الأهالي فيه بمهنة الصيد، وتم التطوير فيه تدريجياً خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أنه تولى رئاسة هذا الحي العريق منذ 5 سنوات.

وأضاف رئيس حي المناخ، أنه من المستهدف الوصول إلى 46 مليون من إجمالي أكثر من 50 مليون ديون مستحقة للدولة منذ 5 سنوات ماضية، مؤكداً أنه تم تحصيل 40 مليون جنيه خلال السنوات القليلة الماضية، ويتم استهداف من 5 إلى 6 مليون جنيه خلال هذا العام لنصل لإجمالي 46 مليون جنيه.

أشار إلى أنه تم فتح من 14 حديقة لأهلنا في حي المناخ كإنجاز غير مسبوق معظمها بالجهود الذاتية دون تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية، كما تم تطوير ميادين 23 ديسمبر ، 23 يوليو، وميدان ستالينغراد في حضور المحافظ والسفيرة الروسية، ميدان الشهيد هشام عباس - ميدان الصيادين سابقا، وتطوير ميدان في تقاطع شارعي عاطف السادات والأمين والنافورة الراقصة في حديقة المنتزة ويجري تطوير الأن ميدان قصر الثقافة .

شهد حي المناخ تطورات عديدة في ملف السياحة، حيث تم انشاء شارع 3\7 كشارع ترفيهي سياحي وتجاري أيضاً، بالتزامن مع تطوير جزء من شارع عاطف السادات الواقع في نطاق حي المناخ على أعلى مستوى ليصبح واحد من أجمل الشوارع على مستوى الجمهورية .

هذا بالإضافة إلى عدد من المولات والملاهي الموجودة في نطاق حي المناخ، مما جعله منطقة جذب للزوار من خارج المحافظة، وشمل أيضاً علي وجود العديد من الأماكن الترفيهية من الشاطئ والكورنيش وغيرها .

قال الدكتور منصور بكري، إنه تم رفع كفاءة شاملة لمنطقة خان الخليلي بعد إدخال وصيانة المرافق، وكذلك فتح العديد من الشوارع المغلقة بالإشغالات والمخالفات وبالتالي فتح محاور مرورية جديدة .

وأضاف "بكري"، أنه تم إدخال الغاز الطبيعي إلى منطقة العرب القديم بعد سنوات طويلة من المعاناة لأهالي المنطقة من الحرمان من الغاز الطبيعي وبعد إدخاله وإدخال كافة المرافقة، تمت عملية تطوير وتوسعة لشوارع المنطقة وإقامة بالوعات للأمطار وأعمدة إضاءة حديثة .

واستكمل ، أنه تم تحويل ما يقرب من 29 "خرابه" كانت يتم تجميع القامة بداخلهم إلى أماكن صديقة للبيئة، وذلك بتطبيق القانون علي المواطنين أصحاب هذه الأماكن واجبارهم علي تنظيفها والحفاظ عليها كما تم تركيب حوالي 3 آلاف كشاف ليد بأعمدة الإنارة في معظم شوارع وميادين حي المناخ ببورسعيد في اطار تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وسيتم استكمال باقي مناطق الحي .

أوضح رئيس حي المناخ، أنه بصدور القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم الساحات في جمهورية مصر العربية أو تنظيم عمل "السايس" بشكل عام، وكنا ننتظر صدور اللائحة التنفيذية له من حتى صدرت بقرار وزير التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021 لذلك أصبحنا أمام الإجراءات التنفيذية لطرح الساحات والهدف هو التنظيم وتوفير فرص عمل منظمة للشباب والشركات وكذلك الحفاظ على المركبات .

ولفت إلى أن الدولة عندما تتدخل في ملف تهدف للقضاء على الظواهر السلبية لتحفظ المركبات وحقوق سير المواطنين في الشارع ومواجهة أي استغلال في فرض رسوم لأنها ستكون موحدة، وبإستخدام ماكينات ووسائل تكنولوجية حديثة، موضحاً أن القانون تحدث عن استغلال بعض الشوارع والساحات المتاحة لطرحها للشباب لوقوف المركبات عليها .

وأكد "بكري"، أن المرحلة الأولى ستشمل المناطق التي تشهد كثافة وتنظيمها وفقا للقانون من خلال طرحها للشباب والشركات، وجاري بحث الأماكن المتاحة من خلال لجنة شكلها المحافظ بالتنسيق مع إدارة المرور، وسيتم تقييم المرحلة الأولى من التجربة لتطبيقها في كافة المناطق.

أكد رئيس حي المناخ، أنه تم ميكنة العمل بالحي من خلال التنسيق مع المحافظة ووزارتي التخطيط والتنمية المحلية وعلى سبيل المثال كان يوجد في إدارة الإسكان حوالي 17 ألف ملف ورقي وكانت عملية البحث فيها والتعامل معها تحتاج جهد كبير وتستغرق وقت طويل، لذلك تم تحويل جميع الأوراق بالحي وتسجيلها على الحاسب الآلي .

وأضاف ، أنه تم إجراء مسابقة للشباب للعمل بالمراكز التكنولوجية وتدريبهم مع عدد من أصحاب الخبرات بالأحياء على التكنولوجيا الحديثة وبالتالي نقدم الآن 47 خدمة إلكترونية للمواطنين المتعاملين مع المركز التكنولوجي في الحي .

وأوضح رئيس حي المناخ، أن الميكنة والنظام الجديد للتعامل مع هذه الخدمات المقدمة للمواطنين، جعل مدة تقديم الخدمة في المركز التكنولوجي بالحي لا تصل إلى أكثر من 3 دقائق بالتزامن مع السرعة والجودة وحسن الاستقبال.