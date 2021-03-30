المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل رخام لإتجاره فى الهيروين

كتب أحمد حسنى

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، عامل بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه وبراءة خادمة في اتهامهما بالاتجار في الهيروين في البساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام عامل وخادمة بإحراز وحيازة جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضافت تحريات الرائد شرطة مصطفى محمود بقسم شرطة البساتين أنه بضبطه المتهمين نفاذا للإذن الصادر من النيابة العامة وبتفتيش الأول عثر بحوزته على كيس بلاستيكي بداخله لفافات تحتوي على الهيروين وهاتف محمول وبمواجهة الثانية بما توصلت إليه التحريات قدمت إليه مبلغ مالي وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش تقرر إحرازهما وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه.