"السياحة": مد تخفيضات تذاكر المواقع والمتاحف الأثرية حتى منتصف شهر مايو

عُقد اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، برئاسة الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك.

واستهل الدكتور العنانى، الاجتماع بتكريم الدكتورة الهام صلاح الدين مستشار الوزير للمتاحف الجديدة، وذلك لبلوغها سن التقاعد، مشيراً إلى أنها تعد نموذجاً للإخلاص والكفاءة، متمنياً لها كل دوام الصحة والتوفيق.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة عددا من الموضوعات الهامة لدفع ودعم حركة السياحة الداخلية ورفع الوعى الأثرى والسياحى للمواطنين، حيث تقرر الموافقة على مد منح المصريين التخفيض على تذاكر دخول المواقع والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة، وذلك ضمن مبادرة دعم حركة السياحة الداخلية حتى منتصف شهر مايو 2021، وأيضا منح إعفاء على تذاكر دخول المواقع والمتاحف الأثرية المدرجة بالبرنامج السياحى ضمن مبادرة وزارة الشباب والرياضة لقطار الشباب لمحافظتى الأقصر وأسوان، وتأتى تلك القرارات تماشياً مع خطة الوزارة نحو دفع وورفع الوعى السياحى والأثرى لكافة فئات المجتمع ولا سيما الأطفال والشباب من خلال تنظيم مثل هذه الرحلات التوعوية إلى المناطق السياحية والأثرية المختلفة بما يساهم فى تعريفهم بصورة أكبر على تاريخ مصر والحضارة المصرية العريقة ومقوماتها السياحية الفريدة والمتنوعة مما يعمل على تعزيز فخرهم وانتمائهم لبلادهم.

وخلال الاجتماع، تمت أيضا الموافقة على تسجيل زاوية الأجداب بالسلوم بمحافظة مرسى مطروح فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وتسجيل عدد ( 43 ) أيقونة من أيقونات دير سانت كاترين، وعدد ( 7 ) من مقتنيات كنيسة الملاك ميخائيل بمنطقة آثار الشرقية قيد الآثار.