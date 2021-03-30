السجن المشدد 7 سنوات لعاطل متهم بترويج الهيروين فى الزيتون

كتب عبد الله محمود

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة الابتدائية، عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات، بتهمة حيازة وترويج المواد المخدرة، حيث تم القبض عليه، وبحوزته كمية من الهيروين، والأقراص المخدرة فى منطقة الزيتون.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم أحرز كمية من الهيروين والأقراص المخدرة بقصد الإتجار، وسلاح نارى، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.

وبدأت الواقعة، بورود معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون، تفيد بمزاولة عاطل نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمخدرات، متخذا من دائرة قسم شرطة الزيتون مكانا ووكرا له، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وبتكثيف التحريات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة من قبل ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون، تم ضبط المتهم أثناء تواجده بأحد الشوارع، متلبسا بتوزيع المواد المخدرة على عملائه، وبحوزته 20 جرام هيروين، و100 قرص مخدر.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح بقصد الدفاع، والهاتف للتواصل مع عملائه، والمبلغ من متحصيلات تجارته غير المشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة، التي تولت التحقيق وأمرت بحبسه ثم إحالته إلى محكمة الجنايات التى قضت بسجنه 7 سنوات.