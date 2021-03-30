اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 مارس 2021 08:03 ص
خالد صلاح
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الأمن الوطنى العراقى يطيح بمسؤول كبير فى قطاع النفط "متلبساً بالرشوة"

الثلاثاء، 30 مارس 2021 08:00 ص
الأمن الوطنى العراقى يطيح بمسؤول كبير فى قطاع النفط "متلبساً بالرشوة" القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي اليوم الثلاثاء اعتقال مسؤول في شركة نفط ذي قار متلبسا بالرشوة .
وقال جهاز الأمن العراقي - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إنه "بتوجيه وإشراف من قبل محافظ ذي قار عبد الغني الاسدي؛ تمكنت مفرزة من جهاز الأمن الوطني بعد استحصال الموافقات القضائية من إلقاء القبض على مسؤول كبير في شركة نفط ذي قار وسائقه متلسبان بالرشوة بعد نصب كمين محكم لهما وسط المحافظة".
وأشار البيان إلى أنه جرى عن ضبطهما بحوزتهما مبلغاً قدرهُ مئة الف دولار مع كتب ووثائق رسمية فضلاً عن عدد من الاختام الادارية، وجرى إحالتهما الى الجهات القضائية لإتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما


العراق

الأمن الوطنى العراقى

شركة نفط ذي قار

الرشوة فى العراق

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