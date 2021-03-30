الأقصر الأزهرية تعلن قائمة الفائزين بمسابقة تحدى القراءة الوطنى"التنافس المعرفى"

الأقصر – أحمد مرعى

أقيمت بإدارة المكتبات بمنطقة الأقصر الأزهرية، فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة تحدي القراءة الوطني ( التنافس المعرفي) على مستوى المنطقة وذلك برعاية وإشراف فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

وقد أسفرت النتيجة عن فوز أربعة طلاب بالمراكز الأولي وهم كل من:- "ملك حمادة محمد أنور الصف الثالث الإبتدائي بمعهد أحمد الغزالي - زينب محمد عبدالسيد حسان بالصف الثالث الإعدادي معهد فتيات أحمد الغزالي ع / ث - هاشم متولي محمد بالصف الثاني الثانوي معهد الدير ع/ث - إسراء محمد عبدالسيد بالصف الثالث الثانوي أدبي معهد فتيات أحمد الغزالي ع/ث".

فيما أشار محمد فتحي مدير إدارة المكتبات بمنطقة الأقصر الأزهرية إلى أن مشروع تحدي القراءة الوطني مشروع مصري خالص يتم تفعيله لأول مرة هذا العام لتشجيع طلاب مصر على القراءة وطلب العلم الذي هو نور يُستضاء به والقراءة مفتاح للعقول والعلوم، ومن المقرر تصعيد هؤلاء الطلاب للتصفية النهائية على مستوى الجمهورية وذلك في 4/4/2021 بقطاع المعاهد الأزهرية.



وفى نفس السياق عقد الشيخ عبد الله صالح أحمد رضوان مدير التعليم الابتدائي بمنطقة الأقصر الأزهرية، ومحمد بكرى مدير إدارة الامتحانات، اجتماعاً بموجهي وشيوخ معاهد إدارة القرنة الأزهرية، وذلك بتكليف من فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، حيث تم مناقشة ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020/2021 م لصفوف النقل من الصف الرابع الإبتدائي حتى الثاني الثانوي وكذا طلاب العلوم الإسلامية، والتي ستكون في الأسبوع الأخير من كل شهر على مستوى كل معهد، وسيعهد لشيوخ المعاهد لإختيار أفضل العناصر من المعلمين لوضع الامتحان طبقاً للمنهج المرسل من القطاع مع الالتزام بمعايير الورقة الامتحانية وفقاً للتعليمات الصادرة من قطاع المعاهد الأزهرية في هذا الشأن، ومتابعة الإدارات التعليمية وشيوخ المعاهد أعمال الامتحانات بكل دقة وتكون الأسئلة مجمعة في ورقة امتحانية على غرار ما تم في الفصل الدراسي الأول كما تعقد الامتحانات وفقاً للجدول المرسل من الإدارة المركزية للامتحانات.