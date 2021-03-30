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إخلاء سبيل ابن حلمى طولان وآخرين بكفالة 100 ألف جنيه بقضية "فيرمونت"

الثلاثاء، 30 مارس 2021 06:00 م
إخلاء سبيل ابن حلمى طولان وآخرين بكفالة 100 ألف جنيه بقضية "فيرمونت" دار القضاء العالى -أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، إخلاء سبيل أحمد حلمى طولان ومتهمين آخرين بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية "فيرمونت" بكفالة 100 ألف جنيه.
 
وكان المستشار حمادة الصاوى النائب العام، أمر بالتحقيق فى البلاغ الذى تلقته النيابة العامة بتاريخ 4 أغسطس عام 2020 من المجلس القومى للمرأة مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدى بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، وفحص ما قُدّم من أوراق وشهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.
 
وأجرت النيابة العامة تحقيقاتها ومنها سؤال المجنى عليها وعددٍ من الشهود، وفى 24 أغسطس أمرت النيابة بضبط المتهمين فى الواقعة إلا أنه تبين هروب بعضهم والتى أمرت بملاحقتهم دوليا.
 
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهمين السبعة لجأوا إلى حيلة للهروب خارج البلاد، وعدم تعقبهم من الأجهزة الأمنية بسبب الترويج لأسمائهم وبياناتهم وصورهم على مواقع التواصل قبل تقديم الشكوى لنيابة العامة فى 4 أغسطس، حيث قسموا أنفسهم إلى ثلاثة مجموعات، خرجت الأولى عبر مطار القاهرة فى 27 يوليو الماضى، تبعتها الثانية فى 28 يوليو الماضي، ثم الثالثة في 29 يوليو الماضي.
 
ويذكر أن هناك وقائع متعددة ومماثلة وقعت فى تلك القضية، حيث إن بعض المتهمين قاموا بعملية اغتصاب الفتاة والتناوب عليها وحفر أسمائهم على جسدها، كما اشترك متهمون آخرون في الجريمة بتوفير مسرح وأدوات الجريمة.

الفيرمونت

المتهمين بقضية الفيرمونت

محكمة الجنح

اخبار الحوادث

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