اليوم السابع
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أجواء رمضانية على طريقة "التوكاتسو" فى المدارس اليابانية بالغردقة.. صور

الثلاثاء، 30 مارس 2021 12:39 م
أجواء رمضانية على طريقة "التوكاتسو" فى المدارس اليابانية بالغردقة.. صور الأطفال يعلقون الزينة بفصول المدارسة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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زين طلاب المدرسة اليابانية 1 بمدينة الغردقة مدرستهم بزينة شهر رمضان الكريم، ضمن الأنشطة التى تقوم بتطبيقها المدرسة "أنشطة التوكاتسو"، حيث قام الطلاب بتزين الفصول وتركيب فانوس رمضان، قبل حلول الشهر الكريم .

وشارك الطلاب فى تركيب الزينة المدرسين والعاملين فى المدرسة، وذلك بهدف تعريف الطلاب أولا بشهر رمضان وفضائله والصيام، وكذلك لإدخال البهجة والفرحة عليهم ونشر أجواء الشهر الكريم فى المجتمع المدرسى.

من جانبها، قالت الدكتورة كريمة شاهين، مدير المدارس اليابانية بالغردقة، إن المدارس اليابانية بالغردقة يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بها بدقة شديدة، حفاظًا على حياة الطلاب والمدرسين والعاملين، وأن الدراسة بها منتظمة بشكل جيد.

وأضافت مدير المدارس اليابانية بالغردقة، أن حضور الطلاب فى المدارس اليابانية يصل يوميا إلى 90%، حيث تقوم إدارة المدرسة بقياس درجة الحرارة للطلاب يوميا، والتأكد من ارتداء الكمامات وتعقيم وتطهير للفصول مع تطبيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب فى الفصول.

فيما قالت لمياء محمد، وكيل المدرسة اليابانية 1 بالغردقة، إن فكرة تزين الطلاب لمدارسهم اليوم جاءت مع اقتراب شهر رمضان الكريم، مؤكدة أن جميع الطلاب يشاركون فى تزين فصولهم. 

وأضافت وكيل المدرسة فى بيان اليوم، أن حالة من الفرحة والبهجة شعر بها الطلاب والعاملين بالمدرسة أثناء تزين الفصول والمدرسة بزينة رمضان وإطفاء أجواء الشهر الكريم عليها.

 

الاطفال سعداء بتركيب الزينبة بالفصول
الأطفال سعداء بتركيب الزينة بالفصول

 

الاطفال والمدرسين
الأطفال والمدرسين

 

الأطفال يزينون الفوانيس بالفصول
الأطفال يزينون الفصول بالفوانيس 

 

الاطفال يعلقون زينة رمضان بالمدارس اليابانية
الأطفال يعلقون زينة رمضان بالمدارس اليابانية

 

مشاركة المعلمين مع الاطفال بتعليق الزينة
مشاركة المعلمين مع الأطفال بتعليق الزينة

 


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