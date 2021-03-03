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FBI: مقتحمو الكونجرس ينتمون لمجموعتين شديدى التطرف

الأربعاء، 03 مارس 2021 01:00 ص
FBI: مقتحمو الكونجرس ينتمون لمجموعتين شديدى التطرف اقتحام الكونجرس
كتب محمد جمال

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أكد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راى، عدم وجود أدلة على ضلوع أعضاء من حركة "أنتيفا" اليسارية في أحداث اقتحام الكابيتول التي اعتبرها الـFBI إرهابا محليا، بحسب " روسيا اليوم".

ودافع راي في شهادته خلال جلسة استماع أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، عن تعاطي وكالته مع المعلومات التي جمعت عشية أحداث الشغب في الكابيتول، بعدما أكد أفراد في قوات إنفاذ القانون أمام الكونغرس الشهر الماضي، أنهم لم يحصلوا على معلومات كافية من وكالات الاستخبارات حول التهديد المحتمل في 6 يناير.

وقال راي: "الطريقة التي عولج بها الأمر بدت بالنسبة لي منسجمة مع عملياتنا العادية"، مبينا أن "أولئك الذين شاركوا في اقتحام مبنى الكابيتول ينقسمون إلى مجموعتين رئيسيتين من المتطرفين العنيفين. أولئك المرتبطون بمجموعات الميليشيات مثل حراس القسم، وأولئك الذين يدافعون عن تفوق العرق الأبيض".


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الولايات المتحدة

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