97 % نسبة حضور طلاب الصف الأول الإعدادى فى امتحان الفصل الدراسى الأول

كتب محمود طه حسين

أدى مليون و834 ألف و312 طالب/طالبة بالصف الأول الإعدادى، اليوم الأربعاء، الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول فى ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 35 سؤالاً فى جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد.

وبلغت نسبة حضور الطلاب للامتحان 97.05%، من إجمالي مليون و890 ألف و37 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، ولم ترصد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي شكاوى خاصة بالامتحان، كما أشاد الطلاب بمستوى الامتحان.

وأدى الطلاب الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين في يوم واحد وورقة امتحان واحدة، وتضم عددًا من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف للمجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام.