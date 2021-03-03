648 ألف طالب بالصف الأول الثانوى أدوا اختبار الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه حضر 654 ألف و207 طالب/طالبة بالصف الأول الثانوي ، من إجمالى 656 ألفًا و834 طالب - طالبة على مستوى الجمهورية، اليوم الأربعاء، لأداء اختبار مادتى "الرياضيات" و" اللغة الأجنبية الثانية "، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت فى ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2020/2021، والتى تستمر حتى 8 مارس 2021.

وتمكن 648 ألف و544 طالب - طالبة من أداء امتحان الرياضيات بنسبة99.1%، بينما تمكن 650 ألف و59 طالب/طالبة من أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية بنسبة 99.3%.

كما أدى 29750 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 30786 طالب/طالبة بنسبة حضور 96.6%.

جدير بالذكر أن غدًا الخميس الموافق 4 مارس 2021 يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادتي "اللغة الأجنبية الثانية" و"علم النفس والاجتماع".