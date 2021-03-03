5419 طالبا بالصف الأول الإعدادى يؤدون الامتحان المجمع بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، انطلاق الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول للصف الأول الإعدادى، حيث تقدم لآداء الامتحانات نحو 5419 طالبا وطالبة أمام 121 لجنة.

وقال الدكتور النيلي، إنه جرى تجهيز كافة المدارس واللجان واتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية، حيث تم تنفيذ حملات مكثفة من أعمال التطهير والتعقيم وإجراءات الأمن والسلامة بالإضافة للتأكيد على توفير المناخ المناسب من الهدوء لكسر حاجز رهبة القلق والتوتر فى نفوس الطلاب لتسير العملية الإمتحانية بكل يسر وسهولة .

وفي سياق متصل، يواصل طلاب (الصف الأول الثانوى الفنى تجارى _ صناعى_ زراعى )، اليوم الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسى الأول وسط إجراءات احترازية وقائية.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، إنه تقدم لآداء الإمتحانات نحو 2333 طالبا وطالبة أمام 13 لجنة ووسط إجراءات إحترازية وقائية لضمان سلامة الجميع .

كما تابع النيلى سير أعمال الإمتحانات بمدارس التربية الخاصة حيث يؤدى الامتحانات، طلاب الصف الأول الثانوى لمدارس الصم وضعاف السمع وطلاب الدمج وطلاب الصف الأول الإعدادى، مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا على ضرورة توفير الجو الآمن والملائم لضمان سير العمل بكل يسر وسهولة.