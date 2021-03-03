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193372 إجمالى إصابات فيروس كورونا بالكويت

الأربعاء، 03 مارس 2021 02:00 ص
193372 إجمالى إصابات فيروس كورونا بالكويت الكويت
كتب محمد جمال

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سجلت الكويت 1341 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالى عدد الحالات المسجلة فى الكويت إلى 193372 حالةً ، فى حين سُجِّل سبع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1092 وفاةً.
 
وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند فى بيان، أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية فى أقسام العناية المركزة بلغ 160 ليصبح المجموع الكلى للحالات التى ثبتت إصابتها بالمرض وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 11161 حالةً.
 
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت فى وقت سابق اليوم شفاء 964 مصابًا ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 181119 حالةً.

الكويت

كورونا

إصابات كورونا

فيروس كورونا

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