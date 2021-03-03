16 قطاعاً يهبط بالبورصة المصرية بجلسة الأربعاء على رأسها "التجارة والموزعون"

كتب هانى الحوتى

تراجع 16 مؤشرًا لقطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها قطاع التجارة والموزعون بنسبة 5.91%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 5.56%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 4.91%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.55%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 3.32%%، وهبط قطاع مواد البناء بنسبة 3.09%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.77%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.74%.

كما تراجع قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.41%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.32%، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.93%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.87%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.71%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.56%، وانخفض قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.45%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.72%، واستقر قطاع الخدمات التعليمية.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي نحو 9.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 690.842 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 678.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47.8 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.58% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.32%، والعرب على 5.1% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.24% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.75%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 33.1 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 44.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 888.9 ألف جنيه، 56 مليون جنيه، 21.7 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.68%، ليغلق عند مستوى 11393 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.33% ليغلق عند مستوى 2238 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 13933 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 4387 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.47% ليغلق عند مستوى 2190 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.68% ليغلق عند مستوى 3203 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 1413 نقطة.

وصعدت أسهم 13 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 156 شركة، ولم تتغير مستويات 22 شركة.