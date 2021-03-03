12 مليون جنيه لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمركز ساقلتة فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلن اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، والعضو المنتدب، أنه جارى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بقرى "الطوايل، وسفلاق، والجلاوية" بمركز ساقلتة، والتى تأتى ضمن خطة البنك الدولى للتنمية المحلية للعام المالى 2021.

ومن جانبه، أوضح رئيس مياه سوهاج، أنه جارى تغيير الوصلات المنزلية والتى يبلغ عددها 4000 وصلة بطول 27 كم بأقطار مختلفة لتخدم 5000 نسمة تقريباً، وأنه من المقرر الانتهاء من تلك الأعمال فى أغسطس المقبل، وذلك بهدف تحسين جودة المياه للمواطنين.

ويذكر أن المهندس اللواء المهندس محمد بدرى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، أعلن الانتهاء من مد شبكات انحدار بقرية الكولا بمركز أخميم بتكلفة تبلغ 11.3 مليون جنيه، ضمن خطة البنك الدولى للتنمية المحلية بطول 10 كيلو مترات بأقطار مختلفة.

كما تم الانتهاء من تنفيذ الوصلات المنزلية التى يبلغ عددها 654 وصلة، لتخدم 3500 نسمة بالعزبة والعرب وعرب الأطاولة ونجع سفرة ونجع خضير وجزيرة محروص، وذلك بهدف توصيل الخدمة لجميع المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة وتحسن الظروف البيئية للمجتمعات الريفية وتحسين جودة مياه الشرب من خلال الحفاظ على المجارى المائية.