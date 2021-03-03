اليوم السابع
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وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزى لمتابعة التطويرات الجديدة.. صور

الأربعاء، 03 مارس 2021 06:16 م
وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزى لمتابعة التطويرات الجديدة.. صور وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزى
الغربية محمد طارق

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قام الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية يرافقه الدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات والدكتور باسم رمضان  والدكتور رمضان عبد الجليل مدير إدارة قطور بزيارة تفقدية لمستشفى قطور المركزي لمتابعة التطويرات الجديدة .

وتفقد وكيل الوزارة خلال الزياره جميع المرضى بالعناية والأقسام الداخلية وسؤالهم عن الخدمة المقدمة وتوافر المستلزمات والواقيات والأدوية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ، كما قام بتأكد من سلامة ومتابعة التشغيل التجريبي لشبكة الغازات، وفي نهاية الزيارة وجة الشكر الي الطاقم الطبى وتشجيعهم على مواصلة العمل بروح الجيش الأبيض.
 
 
 
وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزى (1)
وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزى (1)

 

وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزى (2)
وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزى (2)

 

وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزى (3)
وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزى (3)

 


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