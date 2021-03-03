وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزى لمتابعة التطويرات الجديدة.. صور

قام الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية يرافقه الدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات والدكتور باسم رمضان والدكتور رمضان عبد الجليل مدير إدارة قطور بزيارة تفقدية لمستشفى قطور المركزي لمتابعة التطويرات الجديدة .
وتفقد وكيل الوزارة خلال الزياره جميع المرضى بالعناية والأقسام الداخلية وسؤالهم عن الخدمة المقدمة وتوافر المستلزمات والواقيات والأدوية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ، كما قام بتأكد من سلامة ومتابعة التشغيل التجريبي لشبكة الغازات، وفي نهاية الزيارة وجة الشكر الي الطاقم الطبى وتشجيعهم على مواصلة العمل بروح الجيش الأبيض.
وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزى (1)
وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزى (2)
وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزى (3)
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