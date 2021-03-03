وكيل صحة الدقهلية يتابع فعاليات اليوم الأخير لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

الدقهلية شريف الديب

تفقد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، قرى اويش الحجر، وكفر الشنهاب بمركز المنصورة، لمتابعة سير العمل للفرق المتحركة بالحملة القومية ضد شلل الأطفال، والتأكيد على تطعيم جميع الأطفال، ووصول الخدمة لجميع المستهدفين من عمر يوم ل خمس سنوات.

شملت الجولة المرور على حضانات الأطفال وعدد من المنازل بالريف والحضر، بالإضافة إلى سؤال عدد من المارة والتأكد من وجود العلامات على المنازل.

جدير بالذكر، أن هذه الحملة تستهدف تطعيم حوالى مليون طفل، حيث يتم التطعيم بالفرق المدربة والمنتشرة فى جميع قرى ومدن المحافظة بفرق ثابتة بوحدات ومراكز طب الأسرة وفرق متحركه من شقة إلى شقة باجمالى 6200 عضو من الفرق الطبية.