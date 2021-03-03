وكيل تعليم الدقهلية: 97%؜ نسبة الدخول على المنصة الامتحانية اليوم

الدقهلية - شريف الديب

أكد على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بأنه أدى اليوم طلاب الصف الأول الثانوى، امتحان الرياضيات فترة أولى، وامتحان اللغة الأجنبية الثانية فترة ثانية إلكترونيا.

وأضاف وكيل الوزارة فى بيان، أن نسبة الدخول للمنصة الامتحانية 97%؜، وأدى طلاب المنازل والدمج الامتحان ورقيا، ولم ترصد غرفة العمليات بعض المشكلات البسيطة، وتم التغلب عليها، وسوف يؤدى يوم الخميس الموافق 4/3 طلاب الصف الثانى الثانوى امتحان اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

وقد أجرى على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لمتابعة سير أعمال الامتحانات بمدرسة الشيخ جاد الحق على جاد الحق الإعدادية بنين من مدارس إدارة غرب التعليمية، ورافقه محمد عبيد مدير إدارة المتابعة بالمديرية.

وتابع أداء طلاب الصف الأول الإعدادى الامتحان المجمع واطمئن وكيل الوزارة من الطلاب عن وضوح الورقة الامتحانية، وعلى عدم وجود أى مشكلات تعرقل أدائهم الامتحانات.

وشدد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وبما يضمن سلامة الجميع، مؤكدا ضرورة ارتداء الكمامة للطلبة والملاحظين والقائمين على أعمال الامتحانات.