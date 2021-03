وكيل أمين عام الأمم المتحدة لعمليات السلام يوجه رسالة شكر لمصر ومنتدى أسوان

وجه جان بيير لاكروا ، وكيل أمين عام الأمم المتحدة لعمليات السلام، رسالة شكر إلى مصر ومنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة فى نسخته الثانية، لإتاحة فرصة المشاركة في المنتدى.

وغرد وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم :"شكرا لمصر ومنتدى أسوان على إتاحة فرصة المشاركة والحديث عن جهود عمليات حفظ السلام التابعة الأمم المتحدة لحماية مئات الآلاف من المدنيين وهو جزء من الولاية الممنوحة لبعثات حفظ السلام منذ أكثر من 20 عاما".

من جانبه، قال أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، في كلمته لمنتدى أسوان للتنمية – في وقت سابق- "يُسعدنى أن أوجه التحية لمنتدى أسوان لهذا العام. أرحب بتركيزكم على "صياغة رؤية للواقع الأفريقى الجديد: "نحو تعاف أقوى وإعادة بناء أفضل". جاء ذلك خلال كلمته الموجهة للمنتدى".

