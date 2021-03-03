وكالة تاس: تطعيم 25% من الروس يساعد فى منع زيادة انتشار كورونا

كتبت أمل علام

كشفت وكالة تاس الروسية، إن التطعيم ضد فيروس كورونا الجديد لـ 25% من الروس على مدى شهرين، أو 30% من السكان بحلول نهاية مايو سيساعد في منع موجة أخرى من الوباء.

وقالت الوكالة:" إذا افترضنا أن اللقاح فعال بنسبة 94%، تمامًا كما يقول منتجوه، وأن مناعة ما بعد التطعيم تستمر لمدة لا تقل عن 6أشهر، فسنرى أنه لتجنب موجة ثالثة علينا التطعيم". وأضافت:"، إما تطعيم 25% من سكان البلاد خلال فترة لا تزيد عن شهرين، أو تمديد حملة التطعيم حتى نهاية مايو وتلقيح الناس بشكل منهجي لتحقيق تطعيم 30% من السكان بحلول نهاية مايو.إذا استمرت المناعة بعد التطعيم لفترة أطول، على سبيل المثال 18 شهرًا، فقد يكون عدد الذين تم تطعيمهم أقل، بينما سيتم منع الموجة الثالثة من الجائحة".

وأضافت الوكالة، أن "الموجة الثالثة ستكون حتمية، ومن المقرر أن تبدأ فى مايو، موضحة، إنه سنلاحظ الذروة في أكتوبر، لكن وجود لقاحات فعالة يغير الوضع".

حتى الآن، تم تأكيد 4،278،750 حالة إصابة بفيروس كورونا في روسيا، وتعافى 3853.734 مريضًا من المرض، تشير أحدث البيانات الروسية إلى 87348 حالة وفاة على الصعيد الوطني، في وقت سابق، أنشأت الحكومة الروسية خطًا ساخنًا للإنترنت لاطلاع الجمهور على حالة فيروس كورونا.