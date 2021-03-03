وكالة الفضاء المصرية تدشن غدا برنامج "الفضاء لك" للشباب بالمحافظات

كتب محمود راغب

توقع وكالة الفضاء المصرية ، بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة، غدا الخميس، فى إطار تعظيم الاستفادة من الجهود والإسهامات البحثية للعلماء والمبدعين والمتميزين فى مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء، وذلك فى إطار استراتيجية وكالة الفضاء فى بناء جيل قوى قادر على الاكتشاف ومواكبة تكنولوجيا العلم الحديث، حيث يشهد البروتوكول تدشين برنامج "spaceak - الفضاء لك".

ويستهدف البرنامج، الشباب من سن 17 عاما بكافة المحافظات، بهدف نشر أساسيات علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك عن طريق محتوى عبقرى وسهل عبر الانترنت.

ويخضع المشاركين لاختبارات تصفية لاختيار المتميزين، ويعقبه معسكرات عملية يتم من خلالها تصميم نموذج لقمر صناعى (الكان سات)، ليكون بمثابة نواة خلق جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل واستيعابها.

وكانت وكالة الفضاء المصرية، وقعت مؤخرا، بروتوكول تعاون مع معهد بحوث البترول المصرى، بهدف تكامل الجهود والتعاون العلمى لإثراء مجال التطبيقات والمشروعات البترولية وتبادل الخبرات فى مجال الفضاء بما يخدم مجال الأبحاث البترولية، وتضمن البروتوكول عدة مجالات للتعاون المشترك، منها المشروعات البحثية والتطبيقية ذات الصلة بالمجالات التى تخدم كلا الطرفين، والاستفادة من الإمكانيات المعملية والفنية الموجودة لدى الطرفين، وعقد دورات تدريبية، وورش عمل وندوات فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون فى كافة المراحل البحثية بدءا من وضع الفكرة وإعداد التصميم وحتى مرحلة التنفيذ والتطبيق العملي.