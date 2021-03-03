وكالة إيطالية: عقد أول لقاء ثنائى بين رئيس وزراء إيطاليا وأمين سر الفاتيكان

فاطمة شوقى

اجتمع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي وأمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، أمس، فى أول اجتماع يجمع بين الطرفين ، بمناسبة حفل الاستقبال التقليدي لذكرى مواثيق لاتران في قصر بوروميو، مقر السفارة الإيطالية في الكرسي الرسولي.

يعد هذا هو اللقاء الأول بين دراجي كرئيس للحكومة مع قادة الكرسي الرسولي ومؤتمر الأسقفي الإيطالي، حيث جرى الاجتماع في مناخ ودي، ويؤكد الدور الريادي لبارولين فى الحوار مع حكومة دراجي الجديدة، وفقاً لما نقلتة وكالة "نوفا" الإيطالية.

وجاءت المباحاث بين دراجي وبارولين عشية الرحلة الرسولية الهامة للبابا فرنسيس إلى العراق، والتي تنطلق 5 مارس، وستستمر حتى يوم الاثنين 8 مارس.

ويرافق البابا وزير الخارجية، بطل الرواية في السنوات الأخيرة للاتفاق المثير للجدل بين الكرسي الرسولي والصين، ما أدى خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى توترات كبيرة بين الفاتيكان وواشنطن.

وهذه هي الرحلة الدولية الثالثة والثلاثين للبابا فرنسيس، فيما تعد العراق الدولة الـ 52 التي يزورها البابا، كما تعد العراق أول بلد بأغلبية شيعية يزوره بابا الكنيسة الكاثوليكية.