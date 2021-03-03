اليوم السابع
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وفاة شاب فى إستونيا بعد تطعيمه بلقاح "أسترازينيكا"

الأربعاء، 03 مارس 2021 04:44 م
وفاة شاب فى إستونيا بعد تطعيمه بلقاح "أسترازينيكا" حملات التطعيم ضد كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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قالت مايا أوسكولا رئيسة مكتب مراقبة السلامة في مديرية الأدوية في إستونيا، اليوم، إن أحد الموظفين الشباب في هيئة الإنقاذ، توفي بعد تطعيمه بلقاح ضد فيروس كورونا.

وذكرت أنه تم تطعيم الرجل المتوفي، بلقاح شركة "أسترازينيكا".

وأضافت أوسكولا، في مؤتمر صحفي في تالين: "شعرنا بالأسى والحزن اليوم، عندما تم إبلاغنا من أحد المراكز الطبية في تالين، بوفاة شاب يبلغ من العمر 31 عاما كان يعمل في فرق الإنقاذ. وبعد التطعيم، بدأ الرجل يعاني من الصداع وارتفاع درجة الحرارة، بعد 10 أيام ازدادت حدة الأعراض المرضية، وتم نقله إلى المستشفى، وتم الإعلان عن وفاته ظهر اليوم".

وأشارت أوسكولا، إلى أنه سيتم التحقيق في أسباب الوفاة، وهل لعب اللقاح دورا في وفاته.

 

أستونيا

كورونا

وفاة شاب فى أستونيا

حملات التطعيم ضد كورونا

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