وفاة شاب فى إستونيا بعد تطعيمه بلقاح "أسترازينيكا"

أ ش أ

قالت مايا أوسكولا رئيسة مكتب مراقبة السلامة في مديرية الأدوية في إستونيا، اليوم، إن أحد الموظفين الشباب في هيئة الإنقاذ، توفي بعد تطعيمه بلقاح ضد فيروس كورونا.

وذكرت أنه تم تطعيم الرجل المتوفي، بلقاح شركة "أسترازينيكا".

وأضافت أوسكولا، في مؤتمر صحفي في تالين: "شعرنا بالأسى والحزن اليوم، عندما تم إبلاغنا من أحد المراكز الطبية في تالين، بوفاة شاب يبلغ من العمر 31 عاما كان يعمل في فرق الإنقاذ. وبعد التطعيم، بدأ الرجل يعاني من الصداع وارتفاع درجة الحرارة، بعد 10 أيام ازدادت حدة الأعراض المرضية، وتم نقله إلى المستشفى، وتم الإعلان عن وفاته ظهر اليوم".

وأشارت أوسكولا، إلى أنه سيتم التحقيق في أسباب الوفاة، وهل لعب اللقاح دورا في وفاته.