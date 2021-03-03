وذكرت الصحف المحلية الصادرة اليوم الأربعاء، أنه كان فى استقبال الطائرة التى تقل شحنة اللقاحات ، وزيرة الصحة والمتحدث باسم الحكومة الكونغولية.

وقال مكتب منظمة الصحة العالمية فى جمهورية الكونغو الديمقراطية فى تغريدة عبر حسابه على " توتير" إن حكومة كينشاسا رجحت اختيار لقاح "أسترازينيكا" نظرا لتوفر ظروف التخزين لديها اذ يتطلب حفظ اللقاح فى درجة حرارة تتراوح بين 2 درجة إلى 8 درجات مئوية.

ومن المقرر أن تتلقى جمهورية الكونغو الديمقراطية ما مجموعه 9ر6 مليون جرعة من لقاحات كورونا. ومع وصول الدفعة الأولى المكونة من 7ر1 مليون جرعة ، تعتزم السلطات اطلاق حملة تطعيم " بشكل رمزى" الجمعة القادمة للأطقم الطبية العاملة فى الخطوط الأمامية في كينشاسا.

كانت غانا أول دولة إفريقية تحصل على اللقاح في إطار خطة كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية والتي تهدف إلى جمع الأموال من الدول الغنية والمؤسسات غير الهادفة للربح لتوفير الجرعات بشكل عادل في أنحاء العالم.

ويهدف البرنامج إلى تدبير أكثر من 1.3 مليار جرعة لأكثر من تسعين من الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط بحلول نهاية العام، بحيث تغطي ما يصل إلى 20 % من سكانها.