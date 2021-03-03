اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 مارس 2021 05:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وصول أول رحلة لشركة طيران خارجية إلى مطار حلب الدولى

الأربعاء، 03 مارس 2021 04:46 م
وصول أول رحلة لشركة طيران خارجية إلى مطار حلب الدولى مطار حلب - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة النقل السورية وصول أول رحلة جوية لشركة طيران خارجية إلى مطار حلب الدولي قادمة من أربيل.  

وقالت الوزارة إن رحلة لشركة "فلاي بغداد" قادمة من أربيل ومغادرة إليها، وصلت إلى المطار الذي تم الإعلان عن افتتاحه قبل أكثر من شهرين.

حركة الطيران استؤنفت في المطار في 15 ديسمبر الماضي، حين استقبل رحلة للسورية للطيران قادمة من بيروت، وذلك بعد توقف دام عدة شهور بسبب أزمة كورونا.

وكانت الحكومة السورية أوقفت الرحلات الجوية من وإلى سوريا في مارس الماضي ضمن حزمة إجراءات اتخذتها لمواجهة انتشار الفيروس.

 
 

مطار حلب

سوريا

حلب

أربيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة