اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 مارس 2021 03:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير مالية بريطانيا يلمح لزيادة بالضرائب بعد ارتفاع الاقتراض لمستوى زمن الحرب

الأربعاء، 03 مارس 2021 02:34 م
وزير مالية بريطانيا يلمح لزيادة بالضرائب بعد ارتفاع الاقتراض لمستوى زمن الحرب ريشى سوناك - وزير المالية البريطانى
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أرسل وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك إشارة واضحة إلى الزيادات الضريبية التي سيعلن عنها في ميزانية اليوم، حيث أخبر مجلس الوزراء، أنه لن يكون "من الصواب أو من المسئولية" أن تتجاهل الحكومة حقيقة أن الاقتراض عند مستويات "غير عادية".

ووفقا لصحيفة "الإندبندنت" قال سوناك ، الذي استعرض خطط ميزانيته أمام زملائه قبل وقت قصير من مخاطبة أعضاء مجلس العموم، إنه سيستخدم الحزمة لتقديم الدعم للمساعدة في "إيصال الناس إلى الجانب الآخر من الأزمة، محذرا "من أن الاقتراض قد ارتفع إلى مستويات لم نشهدها من قبل إلا في زمن الحرب" ويجب أن تكون الحكومة "صادقة" بشأن التقشف الذي سيكون ضروريًا لكبح الديون.

وقال متحدث باسم داونينج ستريت: "قال سوناك إن وباء فيروس كورونا قد أصاب اقتصادنا بشدة. لقد تدخلنا لتقديم الدعم وحماية الوظائف واليوم سنحدد المزيد من الدعم لإيصال الناس إلى الجانب الآخر من الأزمة."

وأضاف المستشار "أننا يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا ومع الدولة بشأن ما يعنيه ذلك. نحن نقترض على نطاق غير عادي - يعادل فقط مستويات زمن الحرب. كحكومة محافظة ، نعلم أنه لا يمكننا تجاهل هذه المشكلة ولن يكون من الصواب أو المسئولية القيام بذلك."

وأضاف المتحدث: “قال المستشار إنه بينما نواجه أوقاتًا صعبة ، سنرتقي إلى مستوى هذا التحدي ويمكننا أن نكون متفائلين بشأن التعافي. وقال إن الميزانية ستبدأ العمل في بناء اقتصادنا المستقبلي ".

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون لمجلس الوزراء أن الحكومة ستضع خطة للنمو، تركز على الابتكار والمهارات والبنية التحتية ، من أجل "إطلاق العنان لإمكانات" البلاد في أعقاب الوباء.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: "قال إن الميزانية ستبدأ في تحديد كيف ستستفيد البلاد إلى أقصى حد من مستقبلنا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكقوة علمية عظمى".


ريشى سوناك

وزير المالية البريطانية

بوريس جونسون

رئيس الوزراء البريطاني

ميزانية بريطانيا

وباء كورونا

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الاقتصاد البريطانى يدفع ثمن "بريكست".. خبراء اقتصاديون لـ"الإندبندنت": تراجع 2.25% وخسارة 40 مليار إسترلينى فى 2022.. 36% انخفاضا فى الصادرات إلى الاتحاد الأوروبى خلال عقد.. والناتج الإجمالى المحلى يقل بنسبة 3%

الإثنين، 15 فبراير 2021 07:00 ص

اندبندنت: تحذيرات بتراجع الاقتصاد البريطانى 2.25% بحلول 2022 بسبب بريكست

الأحد، 14 فبراير 2021 02:08 م

"بريكست" يدفع الاقتصاد البريطانى لأسوأ انكماش منذ قرون.. نيويورك تايمز: ارتباك وبيروقراطية يزيدان من مصاعب الشركات البريطانية.. وكورونا تعرقل النمو.. أمستردام تحل محل لندن كسوق للأسهم.. والحكومة: وضع مؤقت

الأحد، 14 فبراير 2021 02:00 ص

لندن وبروكسل تتجهان لـ"بريكست" بدون صفقة.. قادة أوروبا يتجاهلون بوريس جونسون بعد تعثر المفاوضات..الإندبندنت: معظم البريطانيين يدعمون خروجا بدون اتفاق ويلومون التكتل.. والاقتصاد البريطانى يتكبد 40 مليار إسترلينى

السبت، 12 ديسمبر 2020 01:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة