وزير مالية بريطانيا يلمح لزيادة بالضرائب بعد ارتفاع الاقتراض لمستوى زمن الحرب

كتبت رباب فتحى

أرسل وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك إشارة واضحة إلى الزيادات الضريبية التي سيعلن عنها في ميزانية اليوم، حيث أخبر مجلس الوزراء، أنه لن يكون "من الصواب أو من المسئولية" أن تتجاهل الحكومة حقيقة أن الاقتراض عند مستويات "غير عادية".

ووفقا لصحيفة "الإندبندنت" قال سوناك ، الذي استعرض خطط ميزانيته أمام زملائه قبل وقت قصير من مخاطبة أعضاء مجلس العموم، إنه سيستخدم الحزمة لتقديم الدعم للمساعدة في "إيصال الناس إلى الجانب الآخر من الأزمة، محذرا "من أن الاقتراض قد ارتفع إلى مستويات لم نشهدها من قبل إلا في زمن الحرب" ويجب أن تكون الحكومة "صادقة" بشأن التقشف الذي سيكون ضروريًا لكبح الديون.

وقال متحدث باسم داونينج ستريت: "قال سوناك إن وباء فيروس كورونا قد أصاب اقتصادنا بشدة. لقد تدخلنا لتقديم الدعم وحماية الوظائف واليوم سنحدد المزيد من الدعم لإيصال الناس إلى الجانب الآخر من الأزمة."

وأضاف المستشار "أننا يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا ومع الدولة بشأن ما يعنيه ذلك. نحن نقترض على نطاق غير عادي - يعادل فقط مستويات زمن الحرب. كحكومة محافظة ، نعلم أنه لا يمكننا تجاهل هذه المشكلة ولن يكون من الصواب أو المسئولية القيام بذلك."

وأضاف المتحدث: “قال المستشار إنه بينما نواجه أوقاتًا صعبة ، سنرتقي إلى مستوى هذا التحدي ويمكننا أن نكون متفائلين بشأن التعافي. وقال إن الميزانية ستبدأ العمل في بناء اقتصادنا المستقبلي ".

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون لمجلس الوزراء أن الحكومة ستضع خطة للنمو، تركز على الابتكار والمهارات والبنية التحتية ، من أجل "إطلاق العنان لإمكانات" البلاد في أعقاب الوباء.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: "قال إن الميزانية ستبدأ في تحديد كيف ستستفيد البلاد إلى أقصى حد من مستقبلنا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكقوة علمية عظمى".