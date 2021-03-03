وزير خارجية قطر: نشكر مصر على جهودها خلال الدورة 154 للجامعة العربية

كتب سمير حسنى

وجه محمد بن عبدالرحمن وزير خارجية قطر، الشكر لمصر على ترأسها أعمال الدورة العادية لجامعة الدول العربية، قائلا: "اتوجه بالشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية على الجهود التى بذلتها خلال ترأسها لأعمال الدورة 154 لوزراء الخارجية العرب.

وقال وزير خارجية قطر خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، نجدد تثميننا لبيان العلا فى المملكة العربية السعودية والذى انهى الازمة الخليجية بعد اكثر من 3 سنوات، ونشكر الدول الشقيقة والصديقة والتى ساعدت فى إنهاء الأزمة.

وأضاف، أن عالمنا العربى يواجه تهديدات محدقة فى ظل استمرار النزاعات التى تسببت فى نزوح وتشريد الملايين.