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وزير خارجية فلسطين: نرفض تدخل أى جهة خارجية فى الانتخابات

الأربعاء، 03 مارس 2021 02:59 م
وزير خارجية فلسطين: نرفض تدخل أى جهة خارجية فى الانتخابات وزير خارجية فلسطين
كتب سمير حسنى

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أكد رياض المالكى وزير خارجية فلسطين، رفض تدخل أى جهة خارجية فى الانتخابات الفلسطينية المزمع إجراؤها خلال العام الجارى، معربا عن أمله فى تضامن عربى لتسهيل وصول تطعيمات كورونا.

 

واتهم وزير خارجية فلسطين، خلال أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية، إسرائيل بمواصلة انتهاك جميع القوانين الدولية، وارتكاب مختلف أنواع الجرائم فى حق الشعب الفلسطينى، داعيا إلى تدخل دولى لمنع إسرائيل من انتهاك حقوق الفلسطينيين.

 

وقال المالكى: ننتظر خطوات تصحيحية من إدارة بايدن فيما يخص فلسطين.


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