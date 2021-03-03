اليوم السابع
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وزير خارجية تونس: ندعم حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين

الأربعاء، 03 مارس 2021 06:02 م
وزير خارجية تونس: ندعم حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين عثمان الجرندى
كتب أحمد عرفة

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قال وزير خارجية تونس عثمان الجرندي: "ندعم حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين والمبادرة العربية"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بتونس بيتر بروغل، تعميق علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.

وشدد الوزير التونسي -حسب البيان الصادر من وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج - على أهمية التنسيق مع ألمانيا ومختلف الدول من أجل مساعدة الحكومة الليبية المؤقتة على المضي قدما في مختلف الاستحقاقات، والوصول إلى تسوية سياسية سلمية دائمة وشاملة للأزمة في ليبيا.


تونس

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عثمان الحرندى

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