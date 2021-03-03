اليوم السابع
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خالد صلاح
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وزير النفط الكويتى: توزيع اللقاحات يدعم آمال تعافى سوق النفط

الأربعاء، 03 مارس 2021 10:39 ص
وزير النفط الكويتى: توزيع اللقاحات يدعم آمال تعافى سوق النفط نفط - صورة أرشيفية
رويترز

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ذكرت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء، أن وزير النفط محمد الفارس قال إن التفاؤل بأن تطعيمات كوفيد-19 ستساعد في تعافي الاقتصاد العالمي أدى إلى تدعيم سوق النفط.

وأضاف أن "قرارات أوبك+ الأخيرة ساهمت بدعم الأسواق وصبت في مصلحة تعافي الاقتصاد العالمي بشكل تدريجي الأمر الذي شجع أجواء الاستثمار والتعافي... ويتماشى مع التفاؤل والآمال حول انتشار لقاح كورونا وأثره على انتعاش الاقتصاد العالمي".

كان الوزير يتحدث قبل يوم من اجتماع لجنة مراقبة السوق التابعة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

 


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كورونا

سوق النفط

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