وأعلن وزير الصحة الروسي في وقت سابق أن الفترة بين شهري فبراير ومارس من العام الجاري قد تكون نقطة تحول في مكافحة فيروس كورونا في روسيا، مشيرا إلى أن الجائحة بعد هذين الشهرين ستبدأ بالتراجع.

وكانت روسيا سجلت يوم أمس أدنى مستوى من الإصابات منذ أكتوبر الماضي بواقع 10 آلاف و565 إصابة بفيروس "كورونا".

وفي سياق متصل، أكد موراشكو ضرورة استمرار الشعب الروسي في ارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الوقائية الأخرى من أجل منع موجة فيروس كورونا الثالثة.

وقال في تصريح -أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية- إنه "بدلاً من انتظار الموجة الثالثة، نحتاج إلى اتخاذ مجموعة من الخطوات، من بينها التطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك لمنع حدوث الموجة الثالثة".