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وزير الصحة الأسبق يؤكد: حصلت على لقاح كورونا ولا توجد له أى آثار جانبية

الأربعاء، 03 مارس 2021 11:42 م
وزير الصحة الأسبق يؤكد: حصلت على لقاح كورونا ولا توجد له أى آثار جانبية الدكتور عادل العدوي
ماجد تمراز

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أكد الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، أنه تلقى التطعيم الخاص بفيروس كورونا هذا الأسبوع، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة لأساتذة كليات الطب في مصر، حيث جرى توزيع كميات من اللقاح على المستشفيات الجامعية، وتم تطعيم العاملين بالخط الأمامي في مواجهة فيروس كورونا، ومن المقرر إجراء التطعيم في المراكز الصحية.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرانامج "يحدث في مصر" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "لم تحدث أي آثار جانبية للقاح بعد تلقيه حتى الآن، ولا صحة لأنباء امتناع الأطباء عن تلقي لقاح كورونا، بل أن الجميع تقريبًا سجل اسمه وينتظر دوره في التطعيمات، والتطعيم من وجهة النظر الطبية شيء أساسي لمقاومة فيروس بهذه الشراسة".

وقال: "دار الحديث عن أن العالم بحلول 2021 سيكون جاهز 2 مليار جرعة للدول، وهناك مناشدات من أجل توفير عدالة توزيع للقاح بين الدول الفقيرة والدول متوسطة الدخل، وبنسبة 100% لا يوجد أي مشاكل في تطعيم كورونا".

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