اليوم السابع
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الأربعاء، 03 مارس 2021 06:48 م
خالد صلاح
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وزير الدفاع الماليزى: نسعى لتصنيع معدات دفاع عسكرية

الأربعاء، 03 مارس 2021 06:00 م
وزير الدفاع الماليزى: نسعى لتصنيع معدات دفاع عسكرية جيش ماليزيا
كوالالمبور /أ ش أ/

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أعلن وزير الدفاع الماليزى إسماعيل صبرى يعقوب، اليوم الأربعاء، أن بلاده تسعى لتصنيع معدات دفاعية عسكرية كى تصبح دولة منتجة لتلك المعدات.

وأضاف يعقوب، فى تصريحات أوردتها صحيفة (مالاى ميل) الماليزية، أن هذه السياسة الجديدة لا تزال فى مرحلة التطوير ولا يمكن الكشف عن تفاصيلها الآن.

وأوضح وزير الدفاع أن ماليزيا كانت تتعاون مع بعض الدول ويجرى الآن تطوير مرحلة نقل التكنولوجيا الخاصة بتصنيع معدات الدفاع، وعند الانتهاء من هذه المرحلة ستتمكن كوالالمبور من إنتاج معداتها العسكرية الخاصة، معربا عن أمله أن تكون ماليزيا ضمن قائمة الدول المنتجة لمعدات الدفاع العسكرية.

 


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